Stray Souls, il trailer di lancio rivela che la data di uscita è stata anticipata

Il trailer di lancio di Stray Souls rivela che l'horror game di Jukai Studio in Unreal Engine 5 arriverà prima del previsto: la data di uscita è fissata al 25 ottobre su PC, PlayStation e Xbox, mentre in precedenza di parlava della fine del mese.

Annunciato lo scorso marzo, Stray Souls è il progetto d'esordio di un team composto da alcuni ex sviluppatori di Bloober Team e sarà dunque interessante scoprire cosa sono riusciti a creare con questa esperienza.

"Svela i segreti nascosti nella città infestata di Aspen Falls, con incontri nemici raccapriccianti, boss epici, enigmi astuti e una storia profonda in cui non tutti sono ciò che sembrano", recita la sinossi in inglese su Steam.

"Vesti i panni di Daniel, un adolescente mediocre la cui vita cambia per sempre dopo aver ereditato la casa di una nonna estranea e aver incontrato una donna misteriosa che ha una conoscenza intima della sua famiglia, della casa e del suo scioccante legame con il suo passato."