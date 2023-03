Stray Souls, annunciato con trailer l'horror game degli ex Bloober

Stray Souls è il primo horror game di Jukai Studio, un team di sviluppo composto da ex componenti di Bloober Team. Il gioco uscirà nel corso di quest'anno su PC, PlayStation e Xbox, come conferma il trailer d'esordio che potete vedere qui sotto.

Mentre Bloober Team lav ora a Silent Hill 2, una svolta per lo studio, questa squadra di ex non sembra aver abbandonato la passione per l'horror e per le tecnologie più sofisticate, visto che il titolo verrà mosso dal potente Unreal Engine 5.

"Entra in un mondo di incubi in questo action horror in terza perosna ispirato ai classici del genere", recita la descrizione in inglese. "Combatti creature terrificanti, risolvi intricati enigmi e svela un orribile segreto di famiglia per scoprire la sconvolgente verità sulla tua stessa esistenza."

Ambientato nella città infestata di Aspen Falls, Stray Souls ci metterà nei panni di Daniel, un ragazzo che ha ereditato la casa della nonna sconosciuta e incontra una donna misteriosa che sembra sapere molto su quel luogo e sulla sua famiglia.

La cosa interessante è l'approccio ai combattimenti, che gli sviluppatori definiscono in stile soulslike e che rappresenta fondamentalmente una novità per il genere horror.