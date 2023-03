Ghostwire Tokyo su Xbox Game Pass: data di uscita e dettagli di un update gratis, anche per PC e PS5

Ghostwire: Tokyo è in arrivo su Xbox Series X|S e direttamente su Game Pass il 12 aprile 2023. Ricordiamo che il gioco è già disponibile su PC e PS5 dal 2022. Inoltre, sarà pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per tutte le piattaforme noto come "Il filo del ragno".

L'aggiornamento "Il filo del ragno" di Ghostwire: Tokyo include una nuova modalità che si focalizza sull'azione: i giocatori devono combattere contro vari nemici all'interno di oltre 120 livelli, raccogliendo potenziamenti lungo il percorso diviso in 30 fasi. Lo scopo è riuscire arrivare alla fine vivi.

Per quanto riguarda invece la campagna principale, ci saranno nuovi elementi narrativi, compresa una nuova area basata su una scuola media con nuove missioni. I filmati di Ghostwire: Tokyo sono inoltre stati estesi con nuovi contenuti. Saranno poi aggiunti anche due nuovi nemici, descritti come l'invisibile Sguardo silenzioso e l'elusivo Flagello. Inoltre, Akito riceverà nuove abilità, tra cui la carica elementale e un devastante contrattacco.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Ghostwire Tokyo è un buon titolo nascosto sotto un open world mal pensato. Eppure visto il gran numero di potenzialità inespresse questo gioco meriterebbe un seguito più di Evil Within, di cui tra l'altro doveva inizialmente essere il terzo capitolo. L'originale atmosfera, la storia, il cast e le potenzialità del sistema di combattimento tengono in piedi una struttura di gioco appesantita inutilmente da un eccesso di contenuti superflui."