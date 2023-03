Exoprimal, un video di gameplay da 46 minuti tratto dalla open beta

Exoprimal è protagonista di un video di gameplay da ben 46 minuti tratto dalla open beta dello sparatutto Capcom con i dinosauri, che partirà domani e consentirà di provare l'esperienza in anteprima per tre giorni.

Il filmato fa una carrellata delle dieci Exocorazze che avremo a disposizione fin da subito, per poi lanciarsi nell'azione della modalità Sopravvivenza, in cui due squadre da cinque giocatori competono per portare a termine una serie di obiettivi fino a un confronto finale per decretare il vincitore.

In uscita il 14 luglio su PC, PlayStation e Xbox, Exoprimal proverà insomma a interpretare i live service attraverso meccaniche che appaiono piuttosto solide, con ogni armatura in grado di prestarsi a un approccio molto differente in battaglia.

Partendo da tre classi di base, infatti, le Exocorazze sono dotate di equipaggiamenti e abilità peculiari: alcune si prestano a un gameplay in perfetto stile third person shooter, altre implicano il combattimento corpo a corpo, altre ancora sono efficaci dalla grande distanza e poi ci sono le unità di supporto che devono badare alla salute dei propri compagni.