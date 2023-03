Miss Marvel, il cosplay di Carol Danvers da Lada Lyumos è classico

Lada Lyumos ha rispolverato il suo cosplay di Miss Marvel: non la giovane eroina che molti hanno imparato a conoscere grazie all'omonima serie televisiva, bensì Carol Danvers nel suo costume classico.

Come certamente saprete, il personaggio interpretato sul grande schermo da Brie Larson ha attraversato diverse fasi durante la sua vita fumettistica, incluso un momento drammatico quando Rogue (che all'epoca del debutto era una figura decisamente diversa dalla ragazzina che è poi entrata negli X-Men) le ha rubato i poteri, raccontato nell'indimenticabile "Il Destino di Miss Marvel" di Chris Claremont e Michael Golden.

Varie fasi e vari costumi, sebbene quello indossato da Lada Lyumos sia probabilmente il più caratteristico per Miss Marvel, le cui origini sono state modificate in occasione del film, facendo in modo che assumesse direttamente l'identità di Captain Marvel.

"Che succederà se andrò all'anteprima di Shazam: Furia degli Dei nel mio cosplay di Miss Marvel?", ha scritto la modella russa nel suo post su Instagram. "Qualcuno si lamenterà dicendo che ho mischiato i fandom oppure eviteranno di sbattermi fuori?"

Nell'attesa di capire quale sarà il destino di Miss. Mar... di Lada Lyumos, diamo un'occhiata ai suoi ultimi lavori: Ranni da Elden Ring, True Damage Akali da League of Legends, Shani da The Witcher 3: Wild Hunt e Punchline da Batman.