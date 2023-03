Need for Speed Unbound: Volume 2 Update porta nuovi eventi e ricompense la prossima settimana

Criterion Games prosegue con il supporto per Need for Speed Unbound pubblicando il Volume 2 Update, che porta con sé nuovi eventi e ricompense all'interno del gioco di corse dal taglio arcade che porta avanti la celebre serie EA, in arrivo il 21 marzo 2023.

Siamo di fronte al primo contenuto post-lancio per Need for Speed Unbound, che aggiungerà diversi contenuti a quelli già presenti in origine all'interno del gioco.

Gli eventi espandono in maniera considerevole le attività già disponibili presso Lakeshore City, con 40 nuove sfide sparse fra varie modalità e opzioni di gioco.

Volume 2 aggiunge numerosi Endurance Events, Rumble Races, Hot Laps Circuits e Playlist Events, oltre a una grande quantità di elementi cosmetici per personalizzare le auto e il proprio personaggio. Presenti anche eventi multiplayer online e tanto altro.

Si segnala, peraltro, la presenza di un elemento particolare: le "Chiavi della Mappa" che per 5 dollari consente di svelare la posizione di tutti i collezionabili e delle attività presenti all'interno della mappa di gioco, con un'iniziativa che potrebbe rivelarsi un po' controversa.

In ogni caso, potete avere un'idea più precisa dei contenuti guardando il trailer di presentazione pubblicato qui sopra, che mostra diversi elementi tratti da Volume 2. Con l'occasione, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Need for Speed Unbound.