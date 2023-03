Superman: Legacy sarà scritto e diretto da James Gunn, c'è la conferma ufficiale

In maniera non proprio sorprendente, arriva la conferma che James Gunn sarà il regista di Superman: Legacy, il nuovo film incentrato sul celebre super-eroe DC Comics, che sarà anche scritto dallo stesso Gunn, proseguendo nel suo ruolo di supervisore generale delle produzioni cinematografiche basate sulla licenza della casa editrice in questione.

"È stata una lunga strada per arrivare a questo punto", ha scritto Gunn, "Mi è stata offerta la possibilità di lavorare su Superman anni fa, inizialmente ho detto di no perché non sentivo di avere un modo che fosse unico ed emozionante di dare a Superman l'importanza che si merita.

"Poi, poco meno di un anno fa, ho intravisto una strada, in vari modi incentrata sull'idea dell'eredità di Superman - come sia i suoi genitori Kryptoniani sia i suoi genitori del Kansas abbiano trovato il modo di formare l'identità del personaggio e portarlo alle scelte che ha fa".

"In breve, adoro la sceneggiatura e sono incredibilmente emozionato per questo viaggio", ha detto Gunn. Secondo Peter Safran, co-presidente dei DC Studios, considera Superman: Legacy "il vero inizio del DCU", ovvero il DC Universe che punta a contrapporsi all'MCU come universo organico e interconnesso delle varie storie che arriveranno al cinema.

Secondo gli autori, più che una semplice storia delle origini, Superman: Legacy si concentra sull'equilibrio tra l'eredità kryptoniana e la sua formazione da umano. Abbiamo saputo che Henry Cavill non tornerà nei panni di Superman e per questo James Gunn ha risposto anche alle critiche sul recast del personaggio.