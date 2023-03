Toxic Crusaders, il classico torna con un picchiaduro a scorrimento

Toxic Crusaders, la serie animata del 1991 che estendeva il mondo di Toxic Avenger, torna con un picchiaduro a scorrimento in uscita nel corso di quest'anno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come rivela lo spettacolare trailer che trovate qui sotto.

A pochi giorni dalla nostra recensione di Fight'N Rage, sembra proprio che il revival di questo genere classico non si sia esaurito e anzi proponga nuove esperienze ancora, in questo caso un titolo pensato per essere giocato in cooperativa fra quattro amici.

In Toxic Crusaders potremo scegliere il nostro combattente da una rosa di sette personaggi (Toxie, No-Zone, Junkyard, Major Disaster, Headbanger, Yvonne e Mrs. Junko) e affrontare sette livelli arricchiti da una coloratissima grafica in pixel art, pieni di nemici mutanti ad attenderci.

L'azione su schermo verrà accompagnata da sorprese, cameo e una colonna sonora in pieno stile anni '90, nonché sequenze di intermezzo in stile fumetto che non mancheranno di coinvolgerci ancora di più in questo interessante picchiaduro a scorrimento.