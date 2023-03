Shazam! Furia degli Dei da oggi è disponibile nei cinema italiani

La trama parla di Billy Batson, un teenager a cui basta pronunciare la parola magica "Shazam!" per trasformarsi in un adulto in possesso di superpoteri dal nome Shazam. Ora anche i fratelli adottivi del nostro protagonista sono in grado di indossare la cappa degli eroi nello stesso modo. Mentre il supergruppo cerca di districarsi tra i problemi dell'adolescenza e le responsabilità dei loro poteri magici si troverà a fronteggiare la minaccia delle Figlie di Atlantide, un trio di antiche divinità vendicative, e impedire loro di utilizzare un'arma catastrofica che potrebbe distruggere il mondo.

Il cast di Shazam! Furia degli Dei

In Shazam! Furia degli Dei Zachary Levi e Asher Angel torneranno a interpretare rispettivamente Shazam e Billy Batson. Nel cast troviamo anche Jack Dylan Grazer (It Capitolo Due) nei panni Freddy Freeman e Adam Brody (Una Donna Promettente) nella sua controparte da supereroe; Ian Chen (A Dog's Journey) sarà Eugene Choi e Ross Butler (Raya e l'ultimo Drago) il Super Hero Eugene; Faithe Herman (This Is Us) e Meagan Good (Day Shift) interpretano rispettivamente Darla Dudley e la sua versione da supereroina.

Il cast stellare continua con Grace Caroline Currey (Annabelle: Creation) che interpreta Mary Bromfield / Super Hero Mary; Jovan Armand (Second Chances) è Pedro Pena, con D.J. Cotrona (G.I. Joe: La Vendetta) nel ruolo del Super Hero Pedro; Marta Milans ("White Lines") interpreta Rosa Vasquez; Cooper Andrews (The Walking Dead) nei panni di Victor Vasquez; Djimon Hounsou (A Quiet Place II - Un Posto Tranquillo) che torna a interpretare Wizard.

Appaiono per la prima volta in questo secondo capitolo Rachel Zegler, famosa per West Side Story e Lucy Liu, che interpreta Espera. Helen Mirren, celebre anche per Fast and Furious 9: The Fast Saga) è Kalypso. Il film, basato sui personaggi DC, è diretto dallo stesso regista del primo film, David F. Sandberg ed è prodotto da Peter Safran, che ha firmato anche Aquaman e The Suicide Squad).

La pellicola dura 2 ore e 10 minuti, dunque leggermente meno delle 2 ore e 12 minuti del primo film. Originariamente Shazam! Furia degli Dei e il suo prequel facevano parte del DC Universe. Ora che James Gunn e Peter Safran sono a capo dei DC Studios non è chiaro se il cinecomic farà parte di questo progetto o se si unirà alla "vecchia guardia" che continuerà il suo percorso in maniera indipendente dagli altri film basati sui supereroi e villain DC Comics, come il Joker di Joaquin Phoenix o il Batman interpretato da Robert Pattinson.