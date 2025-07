Toxic Crusaders ha finalmente una data di uscita, ecco il trailer

Immaginato come la seconda stagione mai realizzata del cartone animato degli anni '90, Toxic Crusaders punterà a conquistare gli appassionati delle produzioni Troma Entertainment grazie a una grafica in pixel art e a una modalità cooperativa in locale per quattro giocatori.

Una bella cooperativa da salotto

Mostrato di recente al Guerrilla Collective, Toxic Crusaders farà dunque leva su di un impianto intramontabile, che conta ancora tantissimi appassionati e che in questo caso si sposa molto bene con i presupposti di una serie che conta diversi eroi da sfruttare come personaggi giocabili.

Come si può vedere anche nel nuovo trailer pubblicato per il San Diego Comic-Con 2025, gli sviluppatori hanno cercato di catturare l'umorismo e le atmosfere della serie animata nella maniera più fedele possibile, utilizzando un tono volutamente grottesco, che non si prende mai sul serio, per la messa in scena.