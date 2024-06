Toxic Crusaders è stato mostrato con un nuovo trailer al Guerrilla Collective

Toxic Crusaders è stato mostrato con un nuovo trailer durante il Guerrilla Collective, e sebbene il gioco non abbia ancora una data di uscita (è previsto per quest'anno), gli sviluppatori ci hanno dato l'occasione di rivederlo in azione.

Ispirato alla classica serie animata dei Toxic Crusaders, questo picchiaduro a scorrimento vecchia scuola fa sfoggio di una coloratissima grafica in pixel art e vanta una modalità multiplayer cooperativa per un massimo di quattro giocatori.

Potremo scegliere fra sette differenti personaggi, ognuno dotato del proprio repertorio di mosse devastanti, e scatenare la furia della squadra per affrontare orde di nemici mostruosi nell'ambito di una campagna composta da sette livelli.