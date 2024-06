Autopsy Simulator è disponibile, per tutti quelli che non vedono l'ora di sezionare cadaveri

La software house Woodland Games ha voluto specificare che tutti i casi del gioco sono ispirati a dei casi reali e che per ricostruire le procedure e le strumentazioni degli anni '90, il periodo in cui è ambientato il gioco, sono stati contattati degli anatomopatologi e dei medici legali reali.

Dopo anni di sviluppo, finalmente Autopsy Simulator è disponibile su Steam . Potete acquistarlo per 24,99€, se non vedete l'ora di vestire i panni di un medico legale dal passato tormentato che deve analizzare e sezionare i cadaveri che gli vengono portati all'obitorio.

Il trailer di lancio

Fortunatamente la figura del protagonista è completamente immaginaria, vista la sua dipendenza da psicofarmaci e il suo passato decisamente burrascoso, di cui si scoprirà di più nel corso dell'avventura.

Il minigioco del sezionamento degli organi interni

Sì, perché Autopsy Simulator è anche un gioco con un lato narrativo molto forte, come potete leggere nella nostra recensione, che vi terrà incollati allo schermo con una storia dai toni horror. Per il resto vediamo il trailer di lancio, che ci mostra diverse sequenze di gioco, concentrandosi in particolare sulle autopsie, il fulcro dell'intera avventura.

Per adesso Autopsy Simulator è disponibile solo su PC. Vedremo se in caso di successo arriverà anche su altre piattaforme. A poche ore dall'uscita è tredicesimo nella classifica globale di Steam, segno di buone vendite iniziali, considerando che non stiamo parlando certo di una produzione gigantesca.

Il picco massimo iniziale ha già superato i 1.000 giocatori ed è destinato a crescere nelle prossime ore, vedremo quanto. Vi segnaliamo anche che il 75% delle prime recensioni su Steam è positivo, con le lamentele che si incentrano soprattutto sul fatto che è molto incentrato sulla narrazione e poco sulla simulazione.