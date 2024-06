Ogni tanto il mondo dei videogiochi prova a entrare in contatto con mestieri e contesti considerati ameni rispetto al medium, ma che esercitano un fascino enorme su parte dell'utenza. In particolare il filone dei "Simulator" si fonda sull'assunto di riprodurre con quanta più verosimiglianza possibile delle attività lavorative reali. Abbiamo quindi arato e seminato campi nei Farming Simulator, pulito giardini e rasato aiuole in Lawn Mowing Simulator (per fare un paio di esempi celebri) e ora possiamo dissezionare cadaveri in Autopsy Simulator , apparentemente il più estremo del gruppo.

Nei panni di un medico legale

Il gioco ci mette nei panni di un medico legale, quello che nei film americani conosciamo come coroner, che deve eseguire diverse autopsie per scoprire la causa di morte di alcune persone, determinando se si tratta di incidenti, suicidi, omicidi o quant'altro. Il gameplay riproduce con grande meticolosità le pratiche autoptiche, che vengono mostrate nel dettaglio, senza nascondere niente al giocatore.

Uno dei cadaveri da esaminare, nel gioco è possibile eliminare la censura delle nudità

Quindi ci vengono offerti tutti o quasi gli strumenti usati nel campo negli anni '90, il periodo in cui è ambientata la storia, ovviamente al netto delle potenziali complicazioni. Spetta a noi aprire i cadaveri, segare i crani, rimuovere gli organi, prelevare fluidi da analizzare, scrivere i referti traendo delle conclusioni e così via. In qualche modo Autopsy Simulator raggiunge il suo obiettivo di farci sentire dei medici legali alle prese con i misteri nascosti in dei corpi senza vita. In realtà l'esperienza è molto guidata, ossia non siamo mai abbandonati a noi stessi e non abbiamo mai la scelta su come procedere.

Sostanzialmente siamo la mano del medico, quindi è lui che sa quello che deve fare e che poi noi facciamo nella pratica. Il suo pensare si traduce in obiettivi ben leggibili sullo schermo, con indicazioni accurate. Inoltre non è possibile improvvisare, perché si può eseguire solo l'azione necessaria per proseguire, usando il relativo strumento, con tutti gli altri sistemi che vengono bloccati.