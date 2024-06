Sony potrebbe aver silenziosamente rimosso il logo "8K" dalle nuove confezioni di PS5

PS5 è tecnicamente in grado di utilizzare l'uscita video a 8K, purché ovviamente si abbia un display disponibile, ma tale caratteristica non è stata praticamente mai utilizzata sul fronte videoludico , tranne forse l'unico caso rappresentato da The Touryst , in grado di raggiungere tale risoluzione interna utilizzando il supersampling.

La questione dell'8K su PS5 è stata piuttosto dibattuta: il logo risulta ben visibile nelle confezioni originali della console e anche in molte di quelle che si trovano attualmente sul mercato, stando a significare il supporto per tale modalità di visualizzazione da parte della console Sony.

Sembra che Sony abbia infine rimosso il logo "8K" dalle nuove confezioni di PS5 , anche se la situazione non è ancora del tutto chiara: la cosa è stata notata da alcuni utenti e postata sui social, ma non sappiamo precisamente l'estensione di questa iniziativa o quando precisamente sia iniziata.

La variazione è visibile su PlayStation Direct

Dunque si tratta soprattutto di un richiamo utile al livello di marketing, perché sul fronte videoludico attualmente abbiamo già difficoltà a raggiungere il 4K pieno, figurarsi l'8K.

La confezione di PS5 Slim visibile su PlayStation Direct, senza il logo 8K

La questione ovviamente ha innescato anche delle polemiche sulla veridicità della caratteristica sbandierata sulla confezione di PS5.

In effetti, se si guarda l'immagine della confezione di PS5 Slim come riportata su PlayStation Direct, ovvero il negozio online ufficiale di Sony, si nota che il logo 8K è sparito dall'angolo in alto a destra, dove sono rimasti solo "4K 120" e "HDR".

Il logo 8K visibile sulle confezioni originali di PS5

Qualche malizioso ha suggerito che Sony potrebbe avere intenzione di rilanciare l'8K in occasione dell'uscita di PS5 Pro, il nuovo modello ancora non annunciato ufficialmente, ma potrebbe trattarsi semplicemente di un redesign più sobrio per la scatola, o forse la volontà di dare meno appigli ad eventuali polemiche.

Da notare peraltro che l'8K viene pubblicizzato anche sulla pagina ufficiale di Xbox Series X, dunque si tratta di un'iniziativa alquanto condivisa dai due concorrenti.