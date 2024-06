Eyes Out potrebbe annunciare il suo gioco al Summer Game Fest, come suggerito da un teaser

Lo studio di sviluppo Eyes Out potrebbe essere pronto ad annunciare il suo gioco. Almeno questo è ciò che suggerisce il teaser pubblicato dal profilo ufficiale su X, da cui francamente si capisce poco o nulla, visto che viene mostrato quello che sembra un cespuglio, con il giallo come colore dominante, che lascia poi il posto a qualcosa di non ben definito che dà sul rosso. Suggestivo, ma in senso lato.

L'importanza del teaser è però un'altra, dato che potrebbe preannunciare una presentazione vera e propria durante l'imminente Summer Game Fest, evento contenitore che ha sostituito l'E3 per quanto riguarda l'estate videoludica e che inizierà tra pochissimi giorni.