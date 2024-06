PlayStation Plus Extra svela un nuovo gioco Ubisoft in arrivo a giugno, gratis per gli abbonati

È spuntato un nuovo gioco in arrivo con la mandata di giugno all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, in base a quanto emerso per vie traverse ma di fatto come aggiunta anche al servizio di Sony: si tratta di Anno 1800.

Questo è infatti previsto arrivare nel mese di giugno all'interno del catalogo di Ubisoft+ Classics, cosa che determina, di conseguenza, anche il suo arrivo all'interno dell'offerta di PlayStation Plus Extra e Premium, essendo l'abbonamento al publisher francese compreso in questi tier.

Altri giochi sono già stati confermati in precedenza da Sony come in arrivo all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, comunicati con un certo anticipo rispetto allo standard, ma non si tratta di un elenco completo, che arriverà probabilmente nelle prossime ore.