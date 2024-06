Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ecco quanto peserà e quando sarà sbloccato il precaricamento

PlayStation Game Size ha svelato con un post su X le dimensioni del download di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, quantomeno su PS5 (come specificato in un post successivo), che ammontano a 16,502 GB. Niente di ingestibile, quindi. Ha anche anticipato quella che dovrebbe essere la data di sblocco del precaricamento: il 19 giugno, in previsione del lancio che avverrà il 21 giugno. Quindi ci saranno due giorni di tempo per tirare giù i file e prepararsi a giocare.

Ancora ignote le dimensioni delle altre versioni, ossia Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PC. Immaginiamo comunque che il precaricamento sarà sbloccato contemporaneamente per tutte, almeno quelle per cui è previsto, ma rimaniamo in attesa di conferme da parte dell'editore Bandai Namco o dello sviluppatore FromSoftware.