Elden Ring: Shadow of the Erdtree, abbiamo passato tre ore con l'attesissima espansione di FromSoftware

Volati a Parigi per provare il gioco in una location d'eccezione - eravamo in una chiesa sconsacrata, quantomai adatta - abbiamo quindi cercato di carpire tutto il possibile, prima dell'inevitabile arrivo del gioco completo per la recensione. Curiosamente, questo test non era privo di sorprese, e si è rivelato molto più illuminante del previsto.

Una distesa di morte

Nel caso ve lo stiate chiedendo, tutti i requisiti minimi per raggiungere la nuova zona di Elden Ring sono stati confermati: Mohg e Radhan devono venir obbligatoriamente eliminati per ottenere l'accesso al DLC e questo si trova proprio nella mappa in cui si combatte il primo dei due. Lì troverete ad attendervi una misteriosa guerriera corazzata in cerca di Miquella, che vi chiederà di interagire con la crisalide nei paraggi; prevedibilmente, proprio questa è l'entrata per la prima area, inizialmente così buia da permettere al giocatore di orientarsi solo osservando una distesa di tombe spettrali e la luce della grazia in lontananza.

Questo è uno dei primi legacy dungeon che esplorerete in Shadow of the Erdtree. Se ve lo state chiedendo... sì, è tanto complesso dentro quanto sembra da fuori

Le cose cambiano molto rapidamente, tuttavia: appena riposato al primo checkpoint la giornata avanza, e una luce smorzata da un cielo innaturale illumina una delle zone più belle mai viste nella creatura di FromSoftware. La Terra delle Ombre infatti ricorda solo in minima parte Sepolcride, e non appena si inizia ad esplorarla si nota rapidamente quanto le sue lande siano molto più ricche di punti di interesse e segreti. Basta girare marginalmente la telecamera per notare strutture complesse, aree verdeggianti sospese, giganteschi portali di pietra e un enorme albero distorto chiamato Scadutree verso l'orizzonte; anche qui, insomma, FromSoftware è riuscita ad applicare i canoni di design dei souls classici a mappe estese (e quella parziale libertà di approccio all'esplorazione), ma non si è dimenticata di offrire chiari indizi visivi per capire subito dove è il caso di dirigersi. Non solo, già nella prima zona ci sono ben due Legacy Dungeon, rispettivamente chiamati Castello di Ensis e Insediamento Murato di Belurat, ovviamente pieni zeppi di pericoli e con boss dedicati.

Non attaccate a vista questo tizio. Si tratta di uno dei seguaci di Miquella, ed è chiaramente legato a una qualche quest. Il caro Empireo che guida il vostro nuovo viaggio ha molti amici, e tutti provengono da fazioni diverse. Curioso...

I due Legacy Dungeon non erano enormi - anche se, per via della natura della prova, siamo andati dritti senza perderci troppo nell'esplorazione - tuttavia Belurat ci ha particolarmente stupito col suo level design, che strutturalmente sembrava essere una versione più minuta e facilmente esplorabile della capitale del primo gioco, Leyndell. Il fatto che fin da subito si possa gironzolare per mappe simili, comunque, dovrebbe essere un chiaro indice di quanto Shadow of the Erdtree offrirà in termini di contenuti. Più di 10 boss maggiori sono stati confermati (alcuni facoltativi, pare), insieme a oltre 100 nuove armi appartenenti a otto categorie inedite, e ciò dovrebbe indicare un DLC facilmente in grado di occupare qualche decina di ore minimo anche a giocatori veterani (e probabilmente molte di più per chi ama esplorare ogni mappa nei minimi dettagli).

Già che abbiamo tirato in ballo le armi, comunque, è il caso di parlare delle peculiarità della nostra prova, perché prevedibilmente per vagare nella nuova ambientazione avevamo a disposizione non uno, ma ben tre diversi personaggi, tutti costruiti in modo molto specifico. Per l'esattezza si trattava di un incantatore misto fede/intelligenza, di un poderoso guerriero forza e di un agile combattente destrezza; non usavano però abilità e armi del gioco base ed erano stati accuratamente tarati per poter utilizzare un gran numero di nuove armi dell'espansione, normalmente non disponibili dall'inizio. Il motivo? Farci sperimentare con i set di mosse aggiuntivi, e sono bastati pochi minuti per comprendere come mai lo studio volesse renderci partecipi della cosa...