Nuove immagini di Elden Ring: Shadow of the Erdtree mostrano ambientazioni e personaggi dell'espansione

Visto l'enorme successo globale raggiunto dal gioco principale, non stupisce il fatto che Elden Ring: Shadow of the Erdtree sia diventato uno dei titoli più attesi del 2024, anche più di altri giochi completi, nonostante si tratti solo di un'espansione: dunque i tanti fan saranno felici di poter vedere qualche scorcio del titolo FromSoftware dalle nuove immagini pubblicate in questi minuti.

I nuovi materiali sono stati distribuiti da Bandai Namco in occasione di una ulteriore sessione di test a cui abbiamo avuto accesso: per scoprire tutto quello che abbiamo scoperto, vi rimandiamo al nostro provato in cui descriviamo le tre ore che abbiamo passato con l'attesissima espansione di FromSoftware, e che non hanno davvero deluso le aspettative.

Oltre a queste novità, possiamo anche vedere un bel gruppetto di screenshot che servono, se non altro, a immergerci nella giusta atmosfera e svelare anche qualcos'altro su Shadow of the Erdtree, tra personaggi, ambientazioni e situazioni di gioco.