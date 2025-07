Microsoft vuole che Copilot “invecchi” con voi: arriva il nuovo avatar animato

A dirlo è Mustafa Suleyman, CEO della divisione AI di Microsoft, durante un episodio del podcast The Colin & Samir Show . "Copilot avrà sicuramente un'identità permanente, una presenza. Avrà una stanza tutta sua e invecchierà", ha dichiarato. Per Suleyman, il futuro dell'IA passa attraverso una maggiore umanizzazione del digitale, anche attraverso imperfezioni visive che comunichino "patina" e usura, rendendo Copilot più vicino alle esperienze reali.

Copilot non sarà più solo un assistente virtuale, ma secondo i piani di Microsoft, diventerà una presenza digitale stabile e personalizzata , capace di accompagnarvi nel tempo, interagire in modo espressivo e, sorprendentemente, "invecchiare" con voi.

Nasce Copilot Appearance: l’assistente vi sorride, annuisce e si sorprende

L'idea di Copilot come compagno visivo prende forma in una nuova funzione in anteprima chiamata Copilot Appearance, disponibile da questa settimana in Copilot Labs per un numero limitato di utenti in USA, UK e Canada.

Copilot Appearance è un avatar animato che reagisce in tempo reale alle vostre richieste: può sorridere, annuire, sorprendersi o mostrare attenzione, rendendo l'interazione più naturale e coinvolgente. È l'evoluzione del voice mode lanciato l'anno scorso, e ricorda per certi versi l'assistente Cortana nella sua versione animata diffusa in Cina. Secondo Microsoft, Copilot Appearance sfrutta espressioni facciali, voce e memoria conversazionale per offrire un'esperienza più personalizzata e coerente nel tempo. In futuro, l'avatar potrebbe anche "invecchiare" visivamente, diventando una vera e propria presenza digitale nella vostra vita.