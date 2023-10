Music Unlimited: fino a 4 mesi gratis, la promozione di Amazon di inizio ottobre 2023

È ancora disponibile tramite Amazon Italia una interessante promozione per il servizio in abbonamento Amazon Music Unlimited. Tutti i clienti Prime considerati idonei da Amazon hanno la possibilità di ottenere quattro mesi di abbonamento a costo zero. Nel caso non siate abbonati, non disperate, perché Amazon vi permetterà comunque di ottenere tre mesi gratis. Ricordiamo che il prezzo classico dell'abbonamento è 10.99€ al mese, quindi il risparmio è di 32.97€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Come detto, è necessario essere "idonei", ovvero non si deve essere iscritti al servizio in questo momento. Inoltre, se avete sfruttato il periodo di prova gratuito in passato, non potrete usare i mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited legati a questo promozione. Segnaliamo anche che i clienti Prime che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare al Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per 4 mesi