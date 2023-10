Forza Motorsport VS Gran Turismo 7, video confronto mette i due giochi fianco a fianco

Come sappiamo, Forza Motorsport è stato accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale e nessuno si è lamentato del suo comparto tecnico, giudicato sempre prestigioso. A giudicare dal video, voi cosa ne pensate?

Qual è meglio? Una domanda a cui non è così immediato rispondere, visto che in termini di stile grafico parliamo di produzioni molto diverse : il racer di Turn 10 utilizza tecnologie sofisticate come il ray tracing durante le gare, quello di Polyphony Digital enfatizza parecchio contrasto e colori.

IGN ha pubblicato un nuovo video confronto tra Forza Motorsport e Gran Turismo 7 in cui i due giochi di guida esclusivi rispettivamente per Xbox e PlayStation vengono semplicemente messi fianco a fianco.

La nuova piattaforma di Xbox

Forza Motorsport non include alcun numero nel titolo per un motivo molto semplice: più che un nuovo episodio della serie, si tratta di una vera e propria piattaforma che Turn 10 aggiornerà continuamente, introducendo non solo contenuti ma anche miglioramenti nel corso del tempo.

Il titolo che vediamo oggi dunque non sarà lo stesso fra sei mesi e immaginiamo che le modifiche apportate all'esperienza andranno nella direzione dei feedback forniti dagli utenti, che non mancheranno di far sentire la propria voce.

Avete letto la nostra recensione di Forza Motorsport?