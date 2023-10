Hitman: Blood Money Reprisal annunciato per Nintendo Switch, iOS e Android

In occasione del venticinquesimo anniversario della saga di Hitman, IO Interactive in collaborazione con Feral Interactive ha annunciato Hitman: Blood Money Reprisal per Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Si tratta di una riedizione riveduta e corretta di Hitman: Blood Money, uscito originariamente nel 2006 su PC e console.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player di seguito. Per il momento non è stata indicata una data di uscita.