Kindle Unlimited: l'offerta Amazon garantisce 3 mesi agli utenti Prime idonei

Su Amazon Italia è ancora disponibile una offerta speciale per Kindle Unlimited. I clienti Prime idonei hanno la possibilità di reclamare ben tre mesi di abbonamento senza alcun costo aggiuntivo. Il risparmio finale è di 29.97€, visto che un singolo mese costa 9.99€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Ricordiamo che la promozione è valida unicamente per questi clienti che sono iscritti ad Amazon Prime e che rispettano le condizioni indicate dall'ecommerce: potete semplicemente fare clic sul link qui sopra per confermare la vostra idoneità; se non vedete l'offerta, significa che non potete accedervi (ovviamente assicuratevi di aver fatto l'accesso col vostro account).

In generale, non potete sfruttare l'offerta ad esempio se avete già usato le versioni di prova di Kindle Unlimited o se siete in questo momento abbonati al servizio. Ricordiamo anche che una volta terminato il periodo gratuito di tre mesi, si torna a pagare 9.99€ al mese. Ovviamente potete semplicemente disdire l'abbonamento prima della fine della prova gratuita: in tal caso continuerete ad accedere ai libri fino alla fine del periodo di prova, semplicemente non ci sarà un rinnovo automatico.