Assassin's Creed Mirage: un video gameplay con i primi 19 minuti dell'avventura

IGN ha pubblicato un video gameplay con i primi 19 minuti di gioco di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della saga di Ubisoft ambientato a Baghdad.

Il video è stato registrato su PS5 con la modalità grafica Performance a 60 fps, con risoluzione upscalata al 4K. Chiaramente in una manciata di minuti non è possibile farsi un'idea approfondita sul gioco, ma quantomeno possiamo avere un assaggio delle fasi iniziali dell'avventura e i primi passi compiuti dal protagonista Basim per diventare un maestro assassino.