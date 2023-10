Red Dead Redemption ora gira a 60 fps su PS5 grazie alla patch 1.03

Stando alle segnalazioni l'opzione per i 60 fps non è disponibile su PS4 , mentre non ci sono dettagli in merito riguarda PS4 Pro. Di seguito potete guardare un video gameplay di Red Read Redemption su PS5 a 60 fps e risoluzione 4K grazie alla patch 1.03.

Rockstar Games ha pubblicato oggi la patch 1.03 della versione PlayStation di Red Dead Redemption che porta con sé un'importante e gradita novità. Grazie all'update infatti è stata introdotta una nuova opzione che permette di far girare il gioco a 60 fps su PS5 in retrocompatibilità.

La patch smorzerà le critiche?

Al lancio le nuove edizioni di Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch non sono state accolte calorosamente dai fan per via del prezzo di 49,99 euro, al netto di un upgrade grafico non impressionante e il limite dei 30 fps su console ben più prestanti di PS3 e Xbox 360 dove era uscito originariamente il gioco.

Chiaramente la patch 1.03 che aggiunge i 60 fps su PS5 farà piacere a una fetta dei giocatori, ma abbiamo comunque l'impressione che nel complesso l'operazione di Rockstar Games non verrà ricordata in maniera positiva.