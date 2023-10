Gears 6: Cliff Bleszinski sembra sia rimasto colpito dal nuovo gioco, è il creatore della serie

Sebbene non ci siano stati ulteriori approfondimenti sulla questione, viene da pensare che l'autore dell'originale Gears of War sia rimasto favorevolmente impressionato da questi presunti piani per il futuro della serie.

A dire il vero, nel messaggio CliffyB parla proprio del " futuro della serie ", non precisamente di Gears 6, ma lo interpretiamo comunque come un riferimento al prossimo capitolo che dovrebbe essere in sviluppo presso The Coalition, anche se non ci sono ancora notizie ufficiali al riguardo.

Cliff Bleszinski non ha peli sulla lingua

In effetti, Cliff Bleszinski non ha mai risparmiato anche critiche verso i capitoli di Gears of War che sono stati sviluppati dopo il suo periodo alla guida del franchise, dunque un commento positivo da parte sua è da prendere in una certa considerazione.

Il meme in questione può essere interpretato in vari modi, ma posto in questo contesto sembra proprio indicare che le novità in sviluppo presso The Coalition siano molto interessanti, almeno per Bleszinski, che è ovviamente una persona decisamente preparata su Gears of War.

Una voce di corridoio emersa questa estate riferisce che lo sviluppo di Gears 6 è in fase avanzata e potrebbe trattarsi di un open world, ma di fatto non abbiamo notizie ufficiali sul gioco. Nel frattempo, è stato annunciato un film live action e una serie animata da parte di Netflix.