Gears 6, lo sviluppo è in una fase avanzata, secondo un'indiscrezione che lo vuole anche open world

Naturalmente è giusto precisare che si tratta di una voce di corridoio, quindi non c'è niente di certo o confermato, come del resto afferma lo stesso Nick.

Gears 6 imminente?

Gears 6 potrebbe essere in dirittura d'arrivo

Ragionando un attimo, non è poi così improbabile che Gears 6 sia nella parte finale dello sviluppo. Gears 5 fu pubblicato il 10 settembre 2019 e da allora, a parte la versione Xbox Series X/S del 10 novembre 2020, The Coalition, lo studio di sviluppo che si occupa della serie, non ha annunciato o pubblicato niente. Ci sono state delle voci su di un progetto minore, a quanto pare accantonato, e si saputo che il reparto tecnologico sta lavorando a stretto contatto con Epic Games sull'Unreal Engine 5, ma di nuovi giochi non si è ancora nemmeno accennato in via ufficiale.

Sono quindi passati quattro anni dal lancio di Gears 5 e, considerando i cicli di sviluppo medi dei tripla A moderni, che oscillano tra i 4 e i 6 anni, non è così improbabile che Gears 6 possa arrivare verso la fine del 2024 o, meglio, nel 2025. Ovviamente si tratta di speculazioni, quindi prendetele come tali.