Rockstar Games: uno dei massimi sceneggiatori pare abbia lasciato la compagnia

Unsworth ricopriva il ruolo di vice President of writing, ovvero una delle posizioni ai vertici della sezione narrativa di Rockstar Games, conquistata in seguito ai suoi 16 anni di attività all'interno dello studio, per il quale ha lavorato ai maggiori successi usciti negli anni da parte dell'etichetta.

In base a una notizia emersa online ma ancora non confermata, sembra che Michael Unsworth , uno dei massimi sceneggiatori all'interno di Rockstar Games , abbia deciso di lasciare la compagnia dopo una lunga carriera.

Una notizia che non ha ancora conferma

La notizia non è stata ancora confermata ma sta girando online in seguito ad alcune modifiche effettuate sulla pagina LinkedIn di Unsworth. Questa, a dire il vero, non riporta che l'autore è uscito da Rockstar Games, ma effettivamente non segnala come "ancora in corso" la sua occupazione presso la compagnia.



In ogni caso, la questione è ancora molto vaga e attendiamo eventuali sviluppi sulla questione. Dopo quelle di Dan Houser e Leslie Benzies, nel caso, si tratterebbe della terza uscita di scena di notevole livello dall'organico di Rockstar Games.

Non sappiamo, peraltro, se questa cosa possa avere avuto qualche conseguenza sullo sviluppo di GTA 6, anche se è probabile che, in ogni caso, la lavorazione sugli elementi narrativi del gioco sia ormai in gran parte conclusa.