Towerborne: 7 minuti di gameplay dalla Gamescom 2023 per l'esclusiva Xbox di Stoic

Il video pubblicato in occasione della Gamescom 2023 mostra alcune fasi di gioco, facendo vedere il sistema di combattimento piuttosto action e le dinamiche multiplayer cooperative che sono tipiche del gioco Stoic in questione.

Un action cooperativo da Stoic per Xbox

Towerborne è un gioco d'azione cooperativo per quattro giocatori giocabile anche in locale, che presenta un particolare look nello stile classico degli action 2D a scorrimento.

Sarà possibile esplorare una mappa del mondo divisa in caselle e potremo accedere a battaglie che ricompensano con risorse e nuovo bottino per potenziarci. Il giocatore sfrutta una torre come base per ricaricare le energie. Il giocatore può creare il proprio personaggio sfruttando vari tipi di equipaggiamenti, creando il proprio stile di combattimento.