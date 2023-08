Starfield: i problemi di performance dei video non ci sono nel gioco, dice Digital Foundry

In base a quanto possiamo vedere nello spezzone di video riportato nel tweet qui sotto, Digital Foundry ha affermato che i piccoli problemi di performance che sembravano emergere dai video di Starfield in effetti non sono presenti nel gioco finale.

I redattori della rubrica britannica stanno provando il gioco e hanno ottenuto una concessione speciale da Bethesda (una sorta di "concessione papale", come riferito da Richard Leadbetter scherzando nel video) per riportare almeno queste prime impressioni sulle prove effettuate su Starfield.



Digital Foundry era infatti rimasta dubbiosa sulla stabilità delle performance di Starfield analizzando i video gameplay e i trailer, nei quali si registrano effettivamente dei fenomeni di micro-stuttering e dei cali di frame-rate, tuttavia sembra che questi problemi siano relativi esclusivamente ai video, forse a causa di build non aggiornate, e non siano presenti nel gioco finale.