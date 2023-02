Xbox: The Coalition ha cancellato due giochi e ora lavora a Gears 6 a pieno regime, dice Jeff Grubb

Stando alle ultime soffiate del giornalista Jeff Grubb, The Coalition ha iniziato a concentrarsi completamente su Gears 6, dopo aver cancellato due progetti in corso di sviluppo.

Questo arricchisce il discorso iniziato ieri dallo stesso Grubb con Nick Baker su Twitter, in cui affermava che lo studio canadese ha iniziato a lavorare a pieno regime a Gears 6 durante il 2022. Solo che ora i giochi cancellati pare siano due e non più uno solo.

Durante lo show Game Mess Mornings su Twitch, Grubb ha dichiarato che The Coalition a un certo punto aveva in cantiere due progetti, oltre a ricoprire un ruolo di supporto nello sviluppo di Halo Infinite e collaborare con Epic alla tech demo di The Matrix - Il Risveglio realizzata in Unreal Engine 5.

Grubb non ha potuto (o voluto) fornire dettagli precisi sui due presunti giochi cancellati internamente da The Coalition, ma ha ribadito nuovamente che uno dei due era un progetto minore e suggerito che l'interruzione dei lavori sia dovuta in parte anche alla recente ondata di licenziamenti da parte di Microsoft, che avrebbe colpito anche lo studio canadese.

"The Coalition ha cancellato quel progetto minore, assieme a un altro progetto, quindi ci sono stati due giochi cancellati", ha detto Grubb in diretta. "Tutto questo si riflette nei licenziamenti avvenuti in Microsoft che hanno colpito in parte The Coalition. Lo studio ora si concentrerà completamente su Gears 6. Io dico "ora", ma in realtà dovrebbe averlo fatto durante il corso dell'anno scorso, ma sarà sicuramente il loro prossimo gioco."

Chiaramente parliamo di informazioni senza conferma ufficiale, quindi prendetele per quello che sono.