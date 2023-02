Deliver Us Mars disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S

Deliver Us Mars è finalmente disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S, come ci ricorda il trailer di lancio, pieno di sequenze di gioco che parlano della storia che racconta.

Deliver Us Mars è un titolo essenzialmente narrativo in cui si seguono le vicende di Kathy Johanson e la sua ricerca della verità sulla sorte capitata a suo padre, fuggito con tre Arche che potrebbero salvare la terra.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Deliver Us Mars, in cui abbiamo scritto:

Deliver Us Mars è un'avventura che vale la pena di vivere, al netto di una linearità forse eccessiva e di qualche imperfezione dovuta probabilmente all'enorme ambizione di raccontare una storia che va dalla Terra a Marte, senza scendere a troppi compromessi. Nella sua essenzialità ludica riesce a essere comunque molto efficace, nonostante releghi il giocatore in una posizione abbastanza marginale. Del resto lo fanno anche giochi considerati fari del medium, quindi perché farne una colpa proprio a KeokeN? Se vi intriga l'idea di vivere una storia fantascientifica con al centro il rapporto di un padre con sua figlia, allora indossate il casco perché c'è un razzo che sta per partire.