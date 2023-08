Fallout: forse usata l'IA per un artwork ufficiale della serie TV Amazon, pieno di errori

Probabilmente l'artwork non è stato revisionato da un'artista in carne e ossa, vista la presenza di alcuni errori davvero marchiani. Ma vediamoli.

Qualche giorno fa Amazon Prime Video ha pubblicato un post su X con cui ha annunciato l'arrivo nel 2024 della serie TV tratta da Fallout . Il post era corredato da un artwork che, esaminato attentamente da alcuni utenti, ha svelato come probabilmente sia stato fatto utilizzando l' intelligenza artificiale generativa , pieno com'è di errori. Parliamo dei vari MidJourney, Stable Diffusion e affini.

Tutti gli errori

Alberi fluttuanti

Il primo errore che viene fatto notare è il disallineamento tra una palma e il palazzo stilizzato sulla destra, palazzo che di suo ha fatto un po' storcere il naso per la carenza di dettagli.

La donna con tre gambe

Il secondo è la presenza di una strana creatura, ossia una di donna con tre gambe. Da notare che la terza gamba sparisce dietro a un fiore bianco.

Un taxi senza capo ne coda

Ancora peggiore il taxi rosso in primo piano, di cui alcuni elementi appaiono ribaltati. Per inciso, i fari e il cofano si trovano nella parte posteriore, mentre il volante si trova nella parte anteriore.

Anche la via centrale è piena di errori

Anche la strada centrale, quella con i pedoni, è piena di errori, tra il marcipiede largo come la strada e alcune auto che seguono la direzione sbagliata.

Disegno caotico

Infine, le auto sullo sfondo si fanno sempre più confuse. Insomma, di difetti ce ne sono decisamente molti.

Ora, va detto che non ci sono prove definitive per affermare che l'artwork sia stato disegnato da un'intelligenza artificiale generativa o meno, ma vista la quantità e il tipo di errori commessi, è difficile non avere dei fortissimi sospetti.