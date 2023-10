Steam, la classifica dei giochi più venduti a fine ottobre 2023 non include solo i nomi noti

Come è tipico, i più importanti free to play riescono a rimanere in classifica, a partire dal recente Counter-Strike 2 che ha sostituito Global Offensive, passando per PUBG: Battlegrounds e arrivando ad Apex Legends .

SteamDB ha reso disponibile la classifica dei giochi Steam che hanno generato più entrate nella settimana compresa tra il 24 ottobre 2023 e il 31 ottobre 2023 . Contando anche i giochi free to play, la Top 10 si compone come segue:

La classifica Steam senza i free to play

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Se vogliamo invece analizzare i giochi che hanno generato più entrate senza calcolare però i free to play, la Top 10 si compone in questo modo:

ARK: Survival Ascended Cities: Skylines II EA Sports FC 24 Baldur's Gate 3 Call of Duty Love is All Around (完蛋! 我被美女包围了!) Marvel's Spider-Man Remastered Red Dead Redemption 2 Steam Deck Marvel's Spider-Man Miles Morales

Se guardiamo unicamente ai giochi premium, possiamo vedere che recenti uscite come ARK: Survival Ascended e Cities: Skylines II hanno successo. Una piccola sorpresa è il gioco Love is All Around, pubblicato il 18 ottobre: l'opera è passata dalla 31esima posizione alla Top 10 questa settimana. Si tratta di una FMV cinese (con sottotitoli inglesi) in stile Dating Sim nella quale il giocatore può scegliere tra una serie di donne molto attraenti con le quali avere una relazione.

Risalgono anche Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastered, probabilmente in risposta all'eccitazione per Marvel's Spider-Man 2, per ora disponibile solo su PS5.