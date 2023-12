Epic Games Store ha modificato il suo regolamento per ammettere i giochi blockchain per adulti

Epic Games Store ha deciso di cambiare le sue regole per la pubblicazione dei giochi, così da ammettere anche i titoli basati su tecnologia blockchain classificati per adulti . I giochi con contenuti pornografici rimangono comunque vietati, perché fanno parte di tutta un'altra categoria. Come mai questo cambiamento?

Nuove regole

Gods Unchained torna sull'EGS

L'ESRB, l'ente di classificazione dei videogiochi USA, sta bollando i giochi basati su blockchain come "per adulti", per via delle transazioni che coinvolgono.

I giochi basati su blockchain sono stati banditi da Steam, ma Epic Games Store li ha sempre ammessi alla vendita. La decisione dell'ESRB ha complicato però le cose. La scorsa settimana ha classificato come per adulti due giochi basati su questa tecnologia: Gods Unchained e Striker Manager 3, per la presenza di elementi play-to-earn e di premi in denaro.

Stando alle vecchie regole stilate da Epic Games, i due giochi non dovevano trovare spazio su Epic Games Store. In effetti inizialmente erano stati rimossi dalla vendita. L'ESRB ha anche spiegato che la classificazione "per adulti" non è arrivata per il loro essere giochi basati su tecnologia blockchain, ma per come questa è stata implementata.

Immutable, lo sviluppatore di Gods Unchained, ha dichiarato di essere al lavoro con l'ESRB per modificare la classificazione. Nel frattempo ha parlato con Epic Games per trovare un modo di far tornare il gioco nel negozio. Detto fatto: i giochi per adulti sono ancora banditi, ma sono arrivate delle eccezioni, ossia tutti quei prodotti che hanno ricevuto una classificazione simile per via della loro natura blockchain possono stare sull'Epic Games Store.

Naturalmente le altre regole rimangono in piedi, come il divieto di facilitare il gioco d'azzardo e altre ancora.