Epic Games Store: Melvor Idle è il gioco gratis di oggi, 21 dicembre

Melvor Idle è il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi, 21 dicembre 2023 e si tratta di un titolo molto particolare, che presenta una meccanica idle, ovvero automatica, applicata a una sorta di gestionale survival con sistema incrementale.

Per riscattarlo, andate sulla pagina del gioco su Epic Games Store e cliccate sul pulsante "Ottieni". Quindi confermate l'acquisto cliccando sul pulsante "Effettua L'ordine" in basso a destra. Naturalmente per aggiungere il gioco alla vostra libreria, dove rimarrà per sempre, dovete disporre di un account dell'Epic Games Store attivo e senze limitazioni.

Ispirato al celebre RuneScape, Melvor Idle è un gioco di tipo automatico/incrementale contenente numerose funzionalità diverse, che combina un'atmosfera familiare con un'esperienza di gioco alquanto nuova. In questo titolo ci troviamo ad accumulare più di 20 abilità in maniera progressiva, cercando di raggiungere un livello sempre superiore.