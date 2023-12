WhatsApp sta per aggiungere una fantastica novità che riguarda i video

WhatsApp è una delle app più utilizzate al mondo.

A livello globale, la piattaforma conta oltre 2 miliardi di utenti; sarà forse per questo che il team dell'azienda continua a portare aggiornamenti, di volta in volta, per migliorare l'esperienza degli utenti.

Qualche tempo fa, WhatsApp aveva dato la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate.

Ora l'azienda sta lavorando su un'altra simile funzionalità attualmente disponibile per alcuni beta tester.

In passato individuata nelle versioni di prova per iOS, ora il team di WABetaInfo ha scoperto frammenti di codice nell'ultima beta Android (2.23.26.18): la funzione Watch Party renderà possibile condividere lo schermo e contemporaneamente il flusso audio del dispositivo durante una chiamata.