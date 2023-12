Il controller Xbox Elite Series 2 con e senza accessori al prezzo minimo su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per il controller Xbox Elite Series 2, sia in versione Core che in versione completa di accessori. Lo sconto segnalto è del 24% per il modello completo e del 32% per il modello Core. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 129.99€ per il Core e 179€ per la versione completa. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Xbox Elite Series 2 è una versione migliorata del controller base di Xbox. È compatibile con Xbox Series X, Xbox One X, Xbox One S, Xbox One, Windows 10, Android e iOS. La versione core include unicamente il controller, mentre la versione completa include anche i seguenti prodotti: