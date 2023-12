Microsoft chiude il supporto per Windows Mixed Reality, il sistema di realtà mista

Con questo, vengono pensionate anche l'app Mixed Reality Portal e Windows Mixed Reality per SteamVR, in base a quanto riferito. Il sistema venne introdotto per la prima volta nel 2017 come alternativa a HTC e Oculus nei primi anni di avvio della nuova ondata di realtà virtuale.

Microsoft ha infine chiuso in via ufficiale il supporto per Windows Mixed Reality , il sistema di realtà mista che doveva rappresentare l'interpretazione della casa di Redmond della realtà virtuale e realtà aumentata.

Marcia indietro sul VR da Microsoft

I visori compatibili con Windows Mixed Reality

Fino a questo momento, Windows Mixed Reality funzionava come portale per utilizzare giochi, app e altre esperienze all'interno di un ambiente virtuale, con una visualizzazione adatta e un'interfaccia studiata per tale situazione.

Il dispositivo principale per il suo utilizzo era Microsoft HoloLens, ma anche altre compagnie come Acer, Dell, Lenovo, Asus, HP e Samsung proponevano il supporto per tale sistema come compatibile sui propri dispositivi di visualizzazione in realtà virtuale.

Nonostante HoloLens 2 sia ancora ufficialmente attivo e supportato, Microsoft sta fortemente riducendo gli investimenti nel settore VR e AR, con la divisione di sviluppo su tale fronte che è stata praticamente smantellata, dopo l'uscita di scena del responsabile Alex Kipman avvenuta l'anno scorso anche in seguito ad accuse su condotte discutibili all'interno della compagnia.