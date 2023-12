Le cuffie MSI Immerse GH50 sono ora al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per le cuffie MSI Immerse GH50. Lo sconto segnalato è del 41% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 84.99€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie MSI Immerse GH50 si connettono tramite cavo che è intrecciato per la massima resistenza. Dispongono di driver da 4 mm che propongono un audio surround virtuale 7.1 e sistema di vibrazione. Possono anche essere personalizzate con l'illuminazione RGB e vari effetti utilizzando il software MSI Mystic Light. Il microfono unidirezionale è rimovibile così da rendere più comodo l'utilizzo durante le fasi in solitaria. Il padiglioni con design over-ear sono morbidi e soffici. Dispongono di comandi per la gestione dell'audio, del volume del microfono.