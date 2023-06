WhatsApp potrebbe presto permettere di condividere lo schermo durante le videochiamate

Secondo le informazioni condivise da WABetaInfo, WhatsApp sta introducendo una funzione che consente di condividere lo schermo quando si è impegnati in una videochiamata. In questo modo, l'utente visualizzerà un messaggio che chiede all'applicazione di avviare la registrazione o la trasmissione e, una volta terminata, sarà possibile condividere lo schermo.

Condividere lo schermo significa che WhatsApp avrà accesso a tutto ciò che è visibile sul vostro schermo, ovviamente. La richiesta recita quanto segue: "WhatsApp avrà accesso a tutte le informazioni visibili sullo schermo o riprodotte dal dispositivo durante la registrazione o il casting. Questo include informazioni come password, dettagli di pagamento, foto, messaggi e audio riprodotti".

Questo significa che WhatsApp non è in grado di bloccare in automatico informazioni sensibili, perciò in caso di utilizzo è fondamentale assicurarsi di non mostrare involontariamente dati importanti come, appunto, password e dettagli legati a pagamenti come codici di sicurezza delle proprie carte e simili.

La funzione di registrazione dello schermo è in arrivo tramite la versione beta 2.23.11.19 di WhatsApp per Android. Per attivare la funzione è sufficiente videochiamare qualcuno e toccare il nuovo pulsante che si trova nell'angolo in basso a destra.

Inoltre, WhatsApp potrebbe presto farci scegliere un nome utente per mantenere privato il numero di telefono.