RoboCop: Rogue City, un video gameplay e dettagli su durata, trama e gameplay

Oggi sono andate online delle nuove anteprime di RoboCop: Rogue City, lo sparatutto in prima persona con protagonista l'icona sci-fi degli anni 80' e di conseguenza sono arrivati nuovi dettagli e anche un video gameplay di circa 15 minuti, che potrete visualizzare di seguito.

Dall'articolo pubblicato da IGN, apprendiamo che RoboCop: Rogue City offrirà una campagna lunga circa 20 - 30 ore. La storia si svolge a cavallo tra i film RoboCop 2 e 3, con le decisioni prese nel cyberpoliziotto Alex Murphy avranno un impatto sulla trama il finale, anche se non è chiaro quanto questo potrà divergere.

Oltre alle sezioni dove si sparerà a qualsiasi cosa si muova a schermo, il gioco propone fasi di investigazione, con tanto di raccolta di prove e testimonianze, e operazioni per arrestare i malviventi che popolano le strade di Detroit.

Non mancheranno delle missioni secondarie, anche in questo caso con le decisioni del giocatore che ne determineranno lo svolgimento e l'esito. I dialoghi infatti presenteranno delle scelte multiple e in molti casi sarà anche possibile risolvere sul nascere con un approccio pacifico.

I giocatori inoltre potranno scegliere come potenziare il protagonista con upgrade alle abilità di combattimento, armatura e i vari gadget a disposizione. Ad esempio, sarà possibile potenziare la corazza fino al punto che sarà in grado di far rimbalzare sui nemici i loro proiettili o sbloccare una onda elettrica letale in grado di eliminare più bersagli contemporaneamente.

RoboCop: Rogue City è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con il lancio fissato al mese di settembre 2023.