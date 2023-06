Xbox e Starfield: il VP suggerisce di indossare un secondo paio di mutande per la presentazione

Aaron Greenberg, VP del marketing presso Xbox, ha dato un suggerimento un po' particolare per prepararsi all'evento di Starfield e l'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023. Cosa ha detto? Beh, ha suggerito di indossare un secondo paio di mutande.

Ovviamente è un commento goliardico che deve essere presto sul ridere, ma in ogni caso lascia intendere come Xbox stia puntando molto sulla presentazione e in particolar modo su Starfield per soddisfare i fan. Non a caso il gioco di Bethesda ha un intero frammento dedicato, a differenza di tutti gli altri giochi che saranno "nel mucchio" dell'Xbox Showcase.

Va anche precisato che il commento di Greenberg non è stato scritto senza motivo (quello sì che sarebbe strano), ma arriva in risposta a un fan - tale Stewy108 - che ha svelato la propria eccitazione per l'evento di Xbox (pur non possedendo la console) e ha precisato che "Starfield pare incredibile" (tecnicamente ha usato delle emoticon di una fiamma, ma il senso è lo stesso).

Forse non è il commento più professionale di sempre, ma chiaramente l'Xbox Showcase e lo Starfield Direct sono il piatto forte degli show del 2023 di Xbox. Speriamo che le speranze dei fan vengano soddisfatte.

Parlando proprio dell'Xbox Games Showcase e Starfield Direct: ecco data, orario e come seguirli.