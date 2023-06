God of War è il marchio di merchandising più redditizio per PlayStation, per un ex-Sony

Secondo un ex dipendente di Sony, il franchise di God of War è il marchio di merchandising più redditizio per PlayStation. Aaron Kaufman, che ha trascorso quasi 8 anni alla guida delle attività di marketing di Santa Monica Studio, sostiene che i prodotti di God of War sono i più popolari tra i fan di PlayStation.

Nel profilo LinkedIn di Kaufman si legge che la presenza sui social media di Santa Monica Studio è "la più apprezzata" nel portafoglio di PlayStation. Grazie a God of War (2018), i post sui social media dello sviluppatore hanno generazione 187 milioni impression e 1,8 milioni di dollari di "earned media" attraverso la campagna promozionale The Lost Pages of Norse Myth.

Kaufman ha dedicato il suo tempo alla costruzione di "un autentico processo di creazione di prodotti per dare forza alla creazione di prodotti desiderati dai fan" e sostiene che "da allora God of War è diventato il marchio PlayStation più redditizio per il merchandising dei giocatori".

Kaufman ha anche rivelato che God of War 3 Remastered del 2015 ha venduto finora 4 milioni di copie. L'uomo ha lasciato Santa Monica Studio all'inizio del 2020, quindi non è chiaro se questa cifra sia aggiornata o rifletta le vendite fino al 2019.

Un'altra informazione interessante riportata sul profilo LinkedIn di Kaufman afferma che il primo gioco mobile di Santa Monica Studio, Fat Princess: Piece of Cake, ha raggiunto 1 milione di installazioni su Android e iOS.