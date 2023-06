Hogwarts Legacy: versione di prova con PlayStation Plus Premium ora disponibile

Hogwarts Legacy si è unito ai giochi provvisti di una versione di prova a tempo limitato con l'abbonamento a PlayStation Plus Premium.

La magica avventura di Avalanche Software ambientata nell'universo di Harry Potter è ora disponibile nel catalogo dei giochi con demo per gli abbonati sia per quanto riguarda la versione PS5 che quella PS4. Considerando che parliamo di uno dei giochi di maggior successo del 2023, sicuramente questa occasione farà gola a molti.

Purtroppo, il tempo concesso agli utenti per provarlo è molto risicato: parliamo infatti di solo 45 minuti per entrambe le versioni. Significa che di certo non sarà possibile indugiare troppo con l'editor di creazione del personaggio e che dovrete procedere a passo spedito per completare il prologo se volete dare uno sguardo a come è stata ricreata l'accademia di Hogwarts e i dintorni.

Insomma, con così poco tempo a disposizione è sicuramente difficile riuscire a farsi un'idea generale di pregi e difetti per valutare eventualmente l'acquisto del gioco. In tal senso vi suggeriamo, se già non l'avete fatto, di leggere la nostra recensione di Hogwarts Legacy, per confermare o fugare ogni vostro dubbio.