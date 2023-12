Epic Games Store: DNF Duel è il gioco gratis di oggi 20 dicembre

DNF Duel è il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi 20 dicembre. Si tratta di un picchiaduro a incontri molto amato, basato sul gioco di ruolo Dungeon and Fighter. È stato sviluppato da NEOPLE, Arc System Works ed EIGHTING. Naturalmente regalato è un must.

Per riscattarlo, andate sulla pagina del gioco su Epic Games Store e cliccate sul pulsante "Ottieni". Quindi confermate l'acquisto cliccando sul pulsante "Effettua L'ordine" in basso a destra. Naturalmente per aggiungere il gioco alla vostra libreria, dove rimarrà per sempre, dovete disporre di un account dell'Epic Games Store attivo e senze limitazioni.