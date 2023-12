WD_BLACK SN770M, la recensione: è questo il migliore SSD per Steam Deck e ROG Ally?

Anche Western Digital alla fine è arrivata nel mercato degli SSD PCIe Gen4 x4 NVMe in formato M.2 2230. Parliamo di quelle unità di archiviazione allo stato solido che hanno come obiettivo principale quello di aumentare la capienza di PC handheld e dispositivi di piccoli dimensioni senza rinunciare a un'elevata velocità di lettura e scrittura dei dati. E quali sono i primi dispositivi che vi vengono in mente se si parla di PC handheld? Steam Deck e ROG Ally ovviamente.

Caratteristiche tecniche

La confezione di vendita del WD_BLACK SN770M

Il WD_BLACK SN770M è l'SSD NVMe M.2 2230 con collegamento PCIe Gen4 x4 che si presenta con le velocità dichiarate finora più alte tra quelli che abbiamo avuto possibilità di provare. Sono infatti ben 5150 MB/s in lettura sequenziale e 4850 MB/s in scrittura sequenziale, mentre lettura e scrittura casuale si attestano rispettivamente su 650mila e 800mila IOPS. L'SSD Western Digital di formato M.2 2230 con interfaccia PCIe Gen4 x4 viene venduto nei tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB, tutti senza dissipatore, a un prezzo di listino che parte da 88,99€ per 500 GB, 133,99 € per 1 TB e 254,99 € (in offerta a 224,99€ nel momento in cui scriviamo) per 2 TB.

Il controller basato su WD NVMe Architecture è efficace come sempre, mentre la longevità si attesta su 1200 TB scritti, ovvero il valore ormai tipico per gli SSD da 2 TB come questo.

Scheda tecnica WD_BLACK SN770M