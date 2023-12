Devolver Public Access annunciato per domani: ecco quali giochi vedremo

Devolver afferma che potremo unirci a Mr. Meatless (una figura misteriosa e storica di Devolver, che si presenta come un volto scheletrico), Babbo Natale e "altri ospiti a sorpresa" per scoprire nuovi dettagli sui giochi dell'editore in uno speciale "normale e completamente sano". Nel caso non conosciate Devolver Digital, si tratta di un commento ironico.

Devolver ha annunciato Devolver Public Access , un evento previsto per le 17:00 del 21 dicembre 2023. Durante lo show, la cui durata per ora non è stata svelata, potremo scoprire alcune novità su giochi, compresi Baby Steps, Pepper Grinder e The Plucky Squire.

I giochi confermati per il Devolver Public Access

Baby Steps

Devolver Public Access, come detto, ci permetterà di vedere almeno tre giochi: Baby Steps, Pepper Grinder e The Plucky Squire. Non è però detto che non ci sarà spazio per altro, magari qualche novità ancora non annunciata.

Baby Steps è un nuovo simulatore di camminata (letteralmente) basato sulla fisica di Bennett Foddy (Getting over it with Bennett Foddy), Cuzzillo e Boch.

Pepper Grinder è invece un gioco d'azione 2D nel quale siamo armati di una trivella e possiamo passare attraverso il terreno per esplorare e combattere contro i nemici.

The Plucky Squire è infine una deliziosa avventura d'azione e piattaforme che ci permette di passare da ambienti 2D a luoghi 3D, con anche un cambio di stile grafico.