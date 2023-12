Monster Hunter: World e altri dieci giochi in arrivo su GeForce Now

NVIDIA ha annunciato l'arrivo su GeForce Now di Monster Hunter: World di Capcom, insieme ad altri dieci giochi che arricchiranno ancora di più la libreria del servizio di cloud gaming.

"Partite per un'epica avventura verso il Nuovo Mondo a bordo della Quinta Flotta e scontratevi con mostri feroci per creare nuovi equipaggiamenti e affrontare battaglie ancora più grandi." Monster Hunter: World è l'ultimo titolo di Capcom a entrare in GeForce Now, dopo Monster Hunter Rise, Dragon's Dogma e altri ancora.